Adana'da helikopterin kırıma uğradığı bölgede inceleme yapıldı

Heyet, helikopterin sudan çıkarılması için yarın başlatılması planlanan çalışmalar öncesi inceleme yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personeli ile Orman Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinden oluşan heyet, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nın çevresini gezdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.