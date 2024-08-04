Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Yapılan incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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