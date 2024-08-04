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        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 00:02 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:02
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        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kayarlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve dalgıç polisler cesedi kanaldan çıkardı.

        Yapılan incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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