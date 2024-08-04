Adana'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Yaralanan iki arkadaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Dervişiye Mahallesi'nde bulunan halk plajındaki bankta oturan Sadri Akarslan (30) ve arkadaşı Veli Can Ö'ye (29) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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