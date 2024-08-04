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        Adana'da jandarma ekipleri helikopterin kırıma uğradığı bölgeyi inceledi

        Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 17:30 Güncelleme: 04.08.2024 - 17:30
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        Adana'da jandarma ekipleri helikopterin kırıma uğradığı bölgeyi inceledi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme yaptı.

        Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

        Botla gölü inceleyen ekipler, helikopterin bulunduğu noktadan su altı dronu ile görüntü aldı.

        Yaklaşık 35 metre derinlikteki helikopterin, barajdaki su seviyesinin düşürülmesinin ardından önce yüzeye sonra da vinçle karaya çıkarılması planlanıyor.

        Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan helikopter kırıma uğramış, 3'ü Rus uyruklu 5 kişilik mürettebat kurtarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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