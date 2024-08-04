Adana'da jandarma ekipleri helikopterin kırıma uğradığı bölgeyi inceledi

Botla gölü inceleyen ekipler, helikopterin bulunduğu noktadan su altı dronu ile görüntü aldı.

Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme yaptı.

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