Adana'da otomobilinde ruhsatsız tabancayla yakalanan sanığa 6 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabancayla yakalandığı gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl hapis ve 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 3 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeki M.D'nin şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulduğunu ve yapılan aramada aracın torpidosunda ruhsatsız tabanca ile 7 merminin ele geçirildiğini ve silah üzerinde sanığın parmak izinin de bulunduğunu belirterek, M.D'nin "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.