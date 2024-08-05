Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilinde ruhsatsız tabancayla yakalanan sanığa 6 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabancayla yakalandığı gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl hapis ve 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:15 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilinde ruhsatsız tabancayla yakalanan sanığa 6 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabancayla yakalandığı gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl hapis ve 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.D. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 3 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeki M.D'nin şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulduğunu ve yapılan aramada aracın torpidosunda ruhsatsız tabanca ile 7 merminin ele geçirildiğini ve silah üzerinde sanığın parmak izinin de bulunduğunu belirterek, M.D'nin "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık M.D. ise savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 6 yıl hapis ve 6 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Trump ile Harris arasında 'tartışma kanalı' çıkmazı
        Trump ile Harris arasında 'tartışma kanalı' çıkmazı
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Babaya veda
        Babaya veda

        Benzer Haberler

        Adana'da jandarma ekipleri helikopterin kırıma uğradığı bölgeyi inceledi
        Adana'da jandarma ekipleri helikopterin kırıma uğradığı bölgeyi inceledi
        Suya batan helikopterin enkazı, balon sistemiyle çıkarılacak
        Suya batan helikopterin enkazı, balon sistemiyle çıkarılacak
        Sahilde oturan gençlere ateş açıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sahilde oturan gençlere ateş açıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Adana'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Adana'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Limonda hasat başladı; bahçede kilosu 10 lira
        Limonda hasat başladı; bahçede kilosu 10 lira
        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu