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        Adana Havalimanı'nın yolcu uçuşlarına kapatılmaması için yürüdüler

        Adana Havalimanı'nın yolcu uçuşlarına kapatılmaması için basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:42
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        Adana Havalimanı'nın yolcu uçuşlarına kapatılmaması için yürüdüler
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        Adana Havalimanı'nın yolcu uçuşlarına kapatılmaması için basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirildi.

        CHP Adana milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta hizmete girecek olmasının ardından yolcu uçuşlarına kapatılacağı belirtilen Adana Havalimanı önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Karalar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana Havalimanı'nın stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

        Adana'daki havalimanının Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye de hizmet ettiğini anlatan Karalar, "Burası yaklaşık 10 milyon kişiye hizmet eden bir havalimanıdır." dedi.

        Karalar, kentteki havalimanının stratejik öneme sahip olmasının yanı sıra vatandaşların çok kısa sürede ulaşabileceği bir konumda olduğunu belirterek, "Bu havalimanının pistleri uzatılsaydı başka bir havalimanına uzun süre gerek kalmayacaktı. Biz Adana Havalimanı'nın kapanmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

        Açıklamanın ardından milletvekilleri ve Karalar vatandaşlarla birlikte havalimanı önündeki Barış Bulvarı'nda yürüyüş gerçekleştirip daha sonra buradan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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