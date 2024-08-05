Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne 750 bin sazan yavrusu bırakıldı
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne 750 bin sazan yavrusu salındı.
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne 750 bin sazan yavrusu salındı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seyhan Su Ürünleri Üretme İstasyonu'nda üretilen sazan yavruları, düzenlenen etkinlikle göle bırakıldı.
Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, göle salınan yavruların sayısının 2 milyon 250 bine ulaştığını söyledi.
Kökçüoğlu, istasyondaki üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.
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