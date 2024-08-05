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        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:13 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:13
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        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamalarını 29 Temmuz-5 Ağustos'ta farklı noktalarda sürdürdü.

        Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 14 fişek ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekiplerin trafik denetiminde ise 26 sürücüye para cezası uygulandı, 20 araç da trafikten men edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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