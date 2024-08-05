Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı

Ekiplerin trafik denetiminde ise 26 sürücüye para cezası uygulandı, 20 araç da trafikten men edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 14 fişek ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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