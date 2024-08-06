Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Evde yapılan aramada 3 kilo 800 gram esrar, 55 kök Hint keneviri, 12 aydınlatma ve 12 güç kaynağı ile 2 nemlendirme cihazı, 5 termometre, 6 zamanlayıcı röle, 30 saksı, 5 vantilatör, sıvı gübre ve 3 çadır ele geçirildi.

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