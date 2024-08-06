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        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 09:37 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:37
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        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen C.E.K'nin Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 3 kilo 800 gram esrar, 55 kök Hint keneviri, 12 aydınlatma ve 12 güç kaynağı ile 2 nemlendirme cihazı, 5 termometre, 6 zamanlayıcı röle, 30 saksı, 5 vantilatör, sıvı gübre ve 3 çadır ele geçirildi.

        Operasyonda C.E.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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