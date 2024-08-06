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        Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:25 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:25
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        Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

        Kardeşine ait kimliği kullandığı tespit edilen şüpheli emniyete götürüldü.

        Parmak izi incelemesinde şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 13 suç kaydı bulunan Barış T. olduğu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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