Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Parmak izi incelemesinde şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 13 suç kaydı bulunan Barış T. olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

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