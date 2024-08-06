Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen sanığa dava

Sanığı örgütsel faaliyetlerden tanıdığını öne süren P.K, "Kendisi sohbet toplantıları organize ediyordu. Birlikte aynı evde sohbet toplantılarına katıldık. Toplantılarda bize örgüt elebaşına ait kitapları okuyordu." iddiasında bulundu.

İddianamede, sanığın kod isim kullanarak örgütün mahrem yapılanmasındaki faaliyetlerini sürdürdüğü ve "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlardan irtibat kurduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.