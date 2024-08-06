Adana'da kırıma uğrayan helikopterin sudan çıkarılması için çalışmalar başladı

Helikopterin, toplamda 12 ton yük kapasitesine sahip 7 kaldırma balonu ile yüzeye yaklaştırılıp botlarla kıyıya çekilmesi, sonrasında da vinçle karaya taşınması planlanıyor.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

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