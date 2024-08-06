Adana'daki "robot garsonlar" müşteri çekiyor

KORAY KILIÇ - Adana'da bazı restoranlarda garsonlara serviste yardımcı olması için robotlar kullanılıyor.

Yaklaşık 40 kilogram yük taşıma kapasitesi bulunan robot, 8 saat aralıksız hizmet verebiliyor. Çok sayıda tabağı ve bardağı taşıyabilen robotlar, garsonların servisteki işini kolaylaştırıyor.

Siparişlere göre yemeklerin ve içeceklerin tepsilere yerleştirilmesinin ardından görevlinin bilgileri girmesiyle robot, müşterilerin olduğu masaya kadar ilerliyor. Robot tarafından taşınan siparişler, müşterilerin bulunduğu masaya garson tarafından servis ediliyor.

Müşterilere "afiyet olsun" diyerek belirlenen noktaya dönen robot, aynı zamanda yüklenen müzikleri de çalabiliyor. İşletmeci Ömer Çelik, AA muhabirine, mekanlarında yaklaşık bir aydır masalara serviste robot garsondan da yararlandıklarını söyledi. Yaz döneminde personel anlamında sıkıntı yaşadıklarını anlatan Çelik, "Yaz sezonunun başlamasıyla personelin geneli turizm bölgesine gittiği için biz de böyle bir çözüm bulduk. Bize çok faydası oluyor. Çıkan yemeklerimizi, içeceklerimizi masalarına götürüyor ve olumlu tepkiler alıyoruz. Aldığımızdan beri günde 300-400 servis yaptığı oluyor." diye konuştu.

- "Sırf robotu görmek için buraya yemeğe gelen insanlar var" İşletme müdürü Sabri Gel ise robotun insanların ilgisini çektiğini söyledi. Robotun çalışanların iş yükünü azalttığını anlatan Gel, şöyle konuştu: "Sırf robotu görmek için buraya yemeğe gelen insanlar var. Aynı zamanda ciddi anlamda iş gücümüze de destek oldu. Robotu, günlük nereden baksanız yaklaşık 7-8 saat boyunca çalıştırabiliyoruz. Çok kısa sürede şarj oluyor. Elimizden geldiğince kullanıyoruz. Halihazırda bir elemanınız varmış gibi düşünün ve tamamen sizin verdiğiniz komutlarla hareket ediyor. Kalabalık bir misafir grubu geldiğinde 15-20 kişilik bir grup geldiğinde garsonların veya komilerin elinde taşıdığı tepside tabak sayısı belli, sınırlı. 7-8 maksimum tabak taşıyabiliyorlar. Robota nerden baksanız hemen hemen 15-20 kişilik yemeği yükleyip gönderebiliyorsunuz."

Müşteri Esra Işık da ilk defa gördüğü garson robutun ilgisini çektiğini belirtti. - "Personelin işini kolaylaştırmış oluyor" Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, restoranların teknolojik yeniliklere açık olması gerektiğini söyledi. Kentteki restoranların yaz aylarında personel anlamında sıkıntı yaşayabildiğini anlatan Serttaş, şöyle devam etti: "Yaz aylarında turizm sezonlarının başlamasıyla Akdeniz ve Ege kıyılarındaki işletmelerimizde personel ihtiyacı yaşıyoruz. Birkaç personelin yapacağı işi, servis dağıtımını falan elektronik ortamda kendi maharetiyle yapıyor. Bu da işletmelerimizin işini kolaylaştırıyor. Tabii Adana'daki kebapçılarımızın ve restoranlarımızın imalat kısmında bu tür robotların pek bir fonksiyonu olmaz ama servis kısmında çok işlerini kolaylaştırıyor. Üretimin yapıldığı yerden masa numarası girildiği zaman masaya kadar servisi tek başına götürebiliyor. Hem personelin işini kolaylaştırmış oluyor hem de müşterinin de hoşuna gidiyor bir robotun servis yapıyor olması. Tabii masaya bırakmıyor ama masanın başına kadar getiriyor. Servis kısmının yüzde 40 civarında kolaylaştırılmasını sağlıyor. İşletmelerin rağbet göstereceğini düşünüyorum."