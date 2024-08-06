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        Adana'da bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolu ulaşıma kapattı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi, tapulu arazisinden geçtiğini ileri sürdüğü yolu iş makineleriyle kazdırarak ulaşıma kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:33 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:33
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        Adana'da bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolu ulaşıma kapattı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi, tapulu arazisinden geçtiğini ileri sürdüğü yolu iş makineleriyle kazdırarak ulaşıma kapattı.

        Yeni Mahallesi'ndeki Şanlı İş Merkezi önündeki yol, arazi sahibince iş makineleriyle kazdırıldı.

        Şanlı İş Merkezi'nin yöneticisi Uğur Taş, gazetecilere, arazi sahibinin mahkeme kararıyla yolu kazdırması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

        Yolun ulaşıma kapanmasıyla mağdur olduklarını öne süren Taş, "Burada 54 iş yeri var. Bu yol, Sarıçam Belediyesinin internet sitesinde yol olarak görünmesine ve hatta sokak ismi verilmesine rağmen mahkeme kararıyla yıkılıyor. Biz davadan haberdar değildik. Davadan haberimiz yıkım kararı çıktıktan sonra oldu." dedi.

        Taş, yol yıkımından dolayı zarar gören altyapının da iş yerlerine zarar vereceğini belirtti.

        Esnaf Bayram Yiğit de yolla ilgili sıkıntının bir an önce çözülmesini beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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