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        Adana'da bir evden 15 kamyon çöp çıktı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen evden 15 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:41 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:42
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        Adana'da bir evden 15 kamyon çöp çıktı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen evden 15 kamyon çöp çıkarıldı.

        Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1. katında bulunan dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişinin evinden kötü koku yayılması üzerine belediyeye ihbarda bulunuldu.

        Adrese giden zabıta ekipleri, evde çöp ve atık biriktirildiğini tespit etti.

        Bunun üzerine eve belediyenin temizlik ekipleri yönlendirildi.

        Görevlilerin yaptığı çalışmayla evden 15 kamyon çöp ve çeşitli atık çıkardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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