Adana'da bir evden 15 kamyon çöp çıktı

Görevlilerin yaptığı çalışmayla evden 15 kamyon çöp ve çeşitli atık çıkardı.

Adrese giden zabıta ekipleri, evde çöp ve atık biriktirildiğini tespit etti.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1. katında bulunan dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişinin evinden kötü koku yayılması üzerine belediyeye ihbarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.