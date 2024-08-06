Adana'da emniyet halatında asılı kalan 2 işçi kurtarıldı
Adana'da bir apartmanı boyadıkları sırada iskelenin düşmesi sonucu 9'uncu katta emniyet halatına asılı kalan 2 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Adana'da bir apartmanı boyadıkları sırada iskelenin düşmesi sonucu 9'uncu katta emniyet halatına asılı kalan 2 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 12 katlı bir apartmanın dış boyasını yapan 2 işçinin üzerinde durduğu iskele düştü.
İşçilerin emniyet halatıyla 9'uncu katta asılı kaldığını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri 2 işçiyi kurtardı.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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