GÜNCELLEME - Adana'da kırıma uğrayan helikopterin sudan çıkarılması için çalışmalar başladı

Su altı dronu ile bölgeden görüntü alan ekipler, çalışmalara yarına kadar ara verdi.

Taşıtın bir kısmının balçıkta olması nedeniyle balon sayısını artıran ekipler, helikopterin yaklaşık 15 metre derinliğe çıkarılmasını sağladı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

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