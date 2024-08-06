Adana'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Neşet A. (61) idaresindeki 01 ADN 966 plakalı traktör, Emrah Y. (50) yönetimindeki 34 AP 0724 plakalı otomobille Sanayi Sitesi civarında çarpıştıktan sonra devrildi.
Kazada sürücülerle birlikte Ayla A. (52) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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