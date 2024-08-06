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        Adana'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 21:59 Güncelleme: 06.08.2024 - 21:59
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        Adana'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Neşet A. (61) idaresindeki 01 ADN 966 plakalı traktör, Emrah Y. (50) yönetimindeki 34 AP 0724 plakalı otomobille Sanayi Sitesi civarında çarpıştıktan sonra devrildi.

        Kazada sürücülerle birlikte Ayla A. (52) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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