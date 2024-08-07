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        Adana'daki asayiş uygulamalarında 46 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 46 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:45
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        Adana'daki asayiş uygulamalarında 46 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 46 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta asayiş uygulamaları yaptı.

        Denetimlerde, ruhsatsız olan 28 tabanca, 15 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ile 1317 fişek, 362,09 gram uyuşturucu, 10 kök Hint keneviri, 352 uyuşturucu hap, 13 bin boş makaron, 6 elektronik sigara, sinyal kesici cihaz, hassas terazi ve 6 çalıntı araç ele geçirildi. Kontrollerde, 56 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 1 milyon 141 bin 798 lira ceza kesildi.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 247 kişiyi de yakaladı.

        Yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 4 kişi gözaltına alındı, 6 kişi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Uygulamalarda dilencilik yapan 27 kişiye de para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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