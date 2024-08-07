Adana'daki asayiş uygulamalarında 46 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 46 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta asayiş uygulamaları yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız olan 28 tabanca, 15 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ile 1317 fişek, 362,09 gram uyuşturucu, 10 kök Hint keneviri, 352 uyuşturucu hap, 13 bin boş makaron, 6 elektronik sigara, sinyal kesici cihaz, hassas terazi ve 6 çalıntı araç ele geçirildi. Kontrollerde, 56 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 1 milyon 141 bin 798 lira ceza kesildi.