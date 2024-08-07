PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığını itiraf eden teröriste dava açıldı

Terör örgütünün gerçekleştireceği eylemler için para gönderdiğini anlatan sanık, "Herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım." savunmasını yaptı.

"Örgüt üyeleri bana 'Türkiye'ye geçip orman yangını çıkaracaksın, araçlara zarar vereceksin, mezar taşlarını kıracaksın' talimatı verdi. Bunları yapmam halinde para vereceklerini söylediler, aksi halde ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Kaçak yollarla Mersin'e geldim."

M.H.E.H, örgüt üyelerinin talimatlara uyması karşılığında para vereceğini söylediğini iddia ederek, şu itiraflarda bulundu:

Kaçmasına rağmen yeniden yakalandığını belirten sanık, "Örgütün verdiği zorunlu askerlik eğitimi sırasında kaçtım. Rakka'daki bir evde bulunduğum sırada yüzleri maskeli 4 kişi tarafından yakalandım. Götürdükleri kapalı odada 2 gün tutuldum." ifadesini kullandı.

Sanığın kimliğini gizlemek için kod adı kullanıp Suriye'deki örgüt kamplarında eğitim aldığı, örgütün hücre evlerinde kaldığı, bölgede istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu bilgileri de iddianamede yer aldı.

SATUK TOPALOĞLU - Terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra Mersin'de yakalanan tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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