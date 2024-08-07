Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığını itiraf eden teröriste dava açıldı

        SATUK TOPALOĞLU - Terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra Mersin'de yakalanan tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:09 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığını itiraf eden teröriste dava açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SATUK TOPALOĞLU - Terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra Mersin'de yakalanan tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Mersin'de 22 Şubat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Adana'da 26 Şubat'ta tutuklanan Suriyeli M.H.E.H. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, M.H.E.H'nin örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğu, dijital materyallerindeki incelemede silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

        Sanığın kimliğini gizlemek için kod adı kullanıp Suriye'deki örgüt kamplarında eğitim aldığı, örgütün hücre evlerinde kaldığı, bölgede istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu bilgileri de iddianamede yer aldı.

        İddianamede, M.H.E.H'nin örgütten aldığı talimat doğrultusunda yurt içinde eylem arayışındayken yakalandığı anlatıldı.

        - "Orman yangını çıkaracaksın, araçlara zarar vereceksin talimatı verdiler"

        M.H.E.H, iddianamedeki ifadesinde, örgüt tarafından 2021'de zorla alıkonulduğunu öne sürdü.

        Kaçmasına rağmen yeniden yakalandığını belirten sanık, "Örgütün verdiği zorunlu askerlik eğitimi sırasında kaçtım. Rakka'daki bir evde bulunduğum sırada yüzleri maskeli 4 kişi tarafından yakalandım. Götürdükleri kapalı odada 2 gün tutuldum." ifadesini kullandı.

        M.H.E.H, örgüt üyelerinin talimatlara uyması karşılığında para vereceğini söylediğini iddia ederek, şu itiraflarda bulundu:

        "Örgüt üyeleri bana 'Türkiye'ye geçip orman yangını çıkaracaksın, araçlara zarar vereceksin, mezar taşlarını kıracaksın' talimatı verdi. Bunları yapmam halinde para vereceklerini söylediler, aksi halde ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Kaçak yollarla Mersin'e geldim."

        Terör örgütünün gerçekleştireceği eylemler için para gönderdiğini anlatan sanık, "Herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım." savunmasını yaptı.

        Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
        Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kerem'den küfür iddiasına yalanlama
        Kerem'den küfür iddiasına yalanlama
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Emniyet şeridinde öldüren kaza!
        Emniyet şeridinde öldüren kaza!
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam

        Benzer Haberler

        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'daki asayiş uygulamalarında 46 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'daki asayiş uygulamalarında 46 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da art arda 3 deprem; bazı ev ve iş yerlerinde çatlaklar oluştu
        Adana'da art arda 3 deprem; bazı ev ve iş yerlerinde çatlaklar oluştu
        Adana'da art arda 3 deprem (3)
        Adana'da art arda 3 deprem (3)
        Adana'da art arda 3 deprem
        Adana'da art arda 3 deprem
        GÜNCELLEME - Adana'da 4,6 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Adana'da 4,6 büyüklüğünde deprem