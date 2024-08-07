Adana'da göle düşen helikopterin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor

Su seviyesi düşürülen baraj gölünde, dün yaklaşık 35-40 metre derinlikte bir kısmı balçıkta olan helikopteri kaldırma balonlarıyla 15 metre derinliğe çıkaran ekipler, çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timlerince "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda dün başlatılan ve akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.