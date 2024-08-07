Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, arkadaşları Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Şeref A. (19) ile bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Şeref A, maktul Alperen Kaya ile ortaokul zamanında tanıştığını, diğer maktul Eren Güngör'ü ise Alperen Kaya aracılığıyla tanıdığını söyledi.

Olay günü arkadaşı B.B. ile alkol almaya karar verdiklerini belirten Şeref A, şöyle devam etti:

"Köprü kenarında alkol almaya başladık. Hatta orada ateş yaktık. Bir süre sonra B.B. orada kendiliğinden uyudu. Alperen Kaya da B.B. için 'bu ölmüş galiba bunu buradan ancak ambulans götürür' dedi. Ben de Alperen Kaya'ya 'neden öyle söylüyorsun biz sarhoş olup uyusak bizim hakkımızda da böyle konuşacak mısın?' dedim. Bu konuşma sonrası Alperen Kaya bana hakaret etti. Hatta eliyle beni itekledi. Daha sonra olaya aniden karışan Eren Güngör de hakaret edip bana vurdu. Orada bulunan diğer arkadaşlar bizi ayırdı. Sonra biz tekrar tartışmaya başladık. Ben yere düştüm. Yerde tekme yediğim sırada elimde bulunan bıçağı rastgele sallamaya başladım. Olay yerinde Alperen Kaya'nın yerde yattığını görünce ona suni teneffüs bile yaptım. Daha sonra olay yerine aniden polis geldi. Kaçmadan orada polise teslim oldum."