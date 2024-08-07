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        Kozan'da arıcılara ekipman desteği yapıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 13 arıcıya yüzde 75'i hibeli sulama tankı ve bal sağım makinesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:39
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        Kozan'da arıcılara ekipman desteği yapıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 13 arıcıya yüzde 75'i hibeli sulama tankı ve bal sağım makinesi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki törende Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 600 rakım ve üzerinde arıcılıkla uğraşan 13 üreticiye, 13 sulama tankı ve 8 bal sağım makinesi verdiklerini söyledi.

        Proje kapsamında verilen desteklerin yüzde 75'inin hibe olduğunu ifade eden Kökçüoğlu, "Bu tür projelerle çiftçilerimizin hem su kaynaklarını daha verimli kullanmalarını hem de bal üretiminde kalite ve verimliliği artırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

        Törende konuşmaların ardından arıcılara ekipmanları teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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