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        GÜNCELLEME - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 08:14 Güncelleme: 08.08.2024 - 08:14
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        GÜNCELLEME - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Merkez Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlem alındı. İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yangın ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

        Yangının kontrol altına alındığını belirten Kandemir, "Burası kağıt ve geri dönüşüm fabrikası. Yanan yeri çepeçevre kuşattık. Yangın şu anda kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Su ve köpük takviyesi yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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