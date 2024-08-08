GÜNCELLEME - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangının kontrol altına alındığını belirten Kandemir, "Burası kağıt ve geri dönüşüm fabrikası. Yanan yeri çepeçevre kuşattık. Yangın şu anda kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Su ve köpük takviyesi yapıyoruz." dedi.

Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlem alındı. İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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