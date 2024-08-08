DEAŞ için para gönderdiği öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

Sanığın, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan kamu davası açılan H.C'ye 23 bin 205 lira gönderdiği, bu para transferi ve diğer delillere ilişkin makul açıklama getiremediği iddianamede anlatıldı.

İddianamede T.Y'nin, kentte DEAŞ lehine faaliyet yürüttüğü, finansal kaynak sağlamak için para topladığı ve "terör örgütü üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri uygulanan T.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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