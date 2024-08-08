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        DEAŞ için para gönderdiği öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:51
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        DEAŞ için para gönderdiği öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri uygulanan T.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede T.Y'nin, kentte DEAŞ lehine faaliyet yürüttüğü, finansal kaynak sağlamak için para topladığı ve "terör örgütü üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

        Sanığın, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan kamu davası açılan H.C'ye 23 bin 205 lira gönderdiği, bu para transferi ve diğer delillere ilişkin makul açıklama getiremediği iddianamede anlatıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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