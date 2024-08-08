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        Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanının öldüğü saldırıya ilişkin 5 sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, akaryakıt istasyonu çalışanının tabancayla öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:19
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        Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanının öldüğü saldırıya ilişkin 5 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, akaryakıt istasyonu çalışanının tabancayla öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

        Karataş Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Aslanhan'ın (51), 5 Ekim 2023'te tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan M.G. (17), babası C.G. ve akrabaları S.G. ve Mehmet G. ile tutuksuz A.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianame, Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanıklardan M.G'nin 10 Mayıs 2023'te Aslanhan'ın oğlunu yaraladığı, bunun üzerine 4 Ekim 2023'te Aslanhan ve beraberindekilerin M.G'nin bulunduğu araca ateş açtığı belirtildi.

        Taraflar arasındaki husumetin devam etmesi üzerine S.G. haricindeki sanıkların otomobille Aslanhan'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gittiği, M.G'nin burada Ahmet Aslanhan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlatıldı.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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