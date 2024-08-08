Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanının öldüğü saldırıya ilişkin 5 sanığa dava

Taraflar arasındaki husumetin devam etmesi üzerine S.G. haricindeki sanıkların otomobille Aslanhan'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gittiği, M.G'nin burada Ahmet Aslanhan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlatıldı.

İddianamede, sanıklardan M.G'nin 10 Mayıs 2023'te Aslanhan'ın oğlunu yaraladığı, bunun üzerine 4 Ekim 2023'te Aslanhan ve beraberindekilerin M.G'nin bulunduğu araca ateş açtığı belirtildi.

Karataş Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Aslanhan'ın (51), 5 Ekim 2023'te tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan M.G. (17), babası C.G. ve akrabaları S.G. ve Mehmet G. ile tutuksuz A.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

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