Şehit özel harekat polisi Erhan Konuk için mevlit okutuldu

Programa, Pozantı Kaymakamı Ekrem Güdek, Belediye Başkanı Ali Avan, 15 Temmuz şehitleri ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ve diğer ilgililer katıldı.

Burada şehit için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Erhan Konuk için mevlit okutuldu.

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