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        Adana'da orman yangınlarıyla havadan ve karadan etkin mücadele

        Adana'da, orman yangılarıyla havadan ve karadan etkin bir şekilde mücadele ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:44 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:44
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        Adana'da orman yangınlarıyla havadan ve karadan etkin mücadele
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        Adana'da, orman yangılarıyla havadan ve karadan etkin bir şekilde mücadele ediliyor.

        Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Oğuz Avşar Aydın Yangınla Mücadele Eğitim Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda, Adana Orman Müdürlüğüne bağlı illerde orman yangınlarıyla mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verildi.

        - Orman varlığı yüzde 2,3 arttı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, toplantıda, hızlı haber akışı ve enformasyonun doğru şekilde sağlanması amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de kentte orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının kapsamlı şekilde sürdüğünü dile getirdi.

        Çalışmalarda insansız hava araçları (İHA), termal kameralar ve yangın izleme sistemlerinin etkin şekilde kullanıldığına değinen Etli, teknolojik araçlar sayesinde yangınların erken tespit edildiğini ve hızlı müdahale imkanlarının artırıldığı söyledi.

        Orman yangınlarıyla mücadelede önemli başarı yakaladıklarını anlatan Etli, "Adana Orman Bölge Müdürlüğümüz, yangınlar ve diğer olumsuzluklara rağmen verdiği mücadeleyle orman varlığını yüzde 2,3 artırmıştır." dedi.

        Adana Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları da Adana ve Osmaniye'de geçen yıl 132 orman yangını çıktığını söyledi.

        Yangınlar nedeniyle zarar gören alanlar hakkında bilgi veren Şahbazoğulları, "Geçen yıl 346 hektar orman alanı zarar gördü. 2024'te bugüne kadar 59 orman yangını çıktı ve 125,18 hektar alan kaybedildi." dedi.

        Adana Orman Bölge Müdürlüğünde 1991 personelin görev yaptığını belirten Şahbazoğulları, şöyle devam etti:

        "Müdürlüğümüzde 109 hizmet aracı, 74 arazöz, 28 su ikmal aracı, 56 ilk müdahale aracımız bulunmaktadır. Kozan ve Osmaniye merkezde olmak üzere 3 helikopterimiz ve 4 uçağımız vardır. Ayrıca, genel müdürlüğümüz 10 İHA satın almış olup, bunların 3'ü Adana'da kullanılmaktadır."

        Şahbazoğulları, yangınların çıkmasını önlemek amacıyla çeşitli eğitim programları düzenlediklerini ve bu kapsamda 6 bin 937 kişiye eğitim verdiklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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