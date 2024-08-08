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        Adanaspor, Serkan İzmirlioğlu'nu transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, İsviçre Süper Lig ekiplerinden FC Luzern'den defans oyuncusu Serkan İzmirlioğlu'nu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:59
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        Adanaspor, Serkan İzmirlioğlu'nu transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, İsviçre Süper Lig ekiplerinden FC Luzern'den defans oyuncusu Serkan İzmirlioğlu'nu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki stoper oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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