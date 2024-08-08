Adanaspor, Serkan İzmirlioğlu'nu transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, İsviçre Süper Lig ekiplerinden FC Luzern'den defans oyuncusu Serkan İzmirlioğlu'nu kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, İsviçre Süper Lig ekiplerinden FC Luzern'den defans oyuncusu Serkan İzmirlioğlu'nu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki stoper oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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