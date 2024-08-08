Adana'da çıkan yangında 140 güvercin telef oldu

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 140 güvercin ve 1 köpek telef oldu.

Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde ikamet eden Nadir Şener'e ait güvercin kümesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'nın Feke ilçesinde kümeste çıkan yangında, 140 güvercin ve 1 köpek telef oldu.

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