Adana'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.
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