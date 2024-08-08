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        Adana'da Türkiye-İtalya yarı final voleybol maçı dev ekranda izlendi

        Adana'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 22:40 Güncelleme: 08.08.2024 - 22:40
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        Adana'da Türkiye-İtalya yarı final voleybol maçı dev ekranda izlendi
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        Adana'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

        Adana'da vatandaşlar, Türkiye-İtalya karşılaşmasını dev ekrandan izlemek için merkez Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.

        Milli takımın maçta 3-0 yenilerek finalde oynama şansını yitirmesi sporseverleri üzdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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