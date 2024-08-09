Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesinde uyuşturucu bulunduğundan şüphelendiği iki araca yönelik operasyon düzenledi.
Araçlarda yapılan aramalarda 2 kilo 700 gram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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