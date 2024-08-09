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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 09:49 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:49
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesinde uyuşturucu bulunduğundan şüphelendiği iki araca yönelik operasyon düzenledi.

        Araçlarda yapılan aramalarda 2 kilo 700 gram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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