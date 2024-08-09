Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık F.Y. ile müşteki H.F. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 22 Ağustos 2023'te Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde ayakkabıcı dükkanı işleten H.F'ye sokakta yürüdüğü sırada F.Y. tarafından sözlü sataşmada bulunulduğunu belirtti.

Müştekinin iş yeri önünden geçtiği sırada sürekli sözlü tacize uğradığını öne süren F.Y, şöyle devam etti:

"Olay günü evimin önüne gelerek tekrar bana hakaret etti. Kendisi benim oturduğum evden çıkıp mahalleyi terk etmemi istiyordu. Hatta bu konu sebebiyle bana tanımadığım kişileri gönderip tehdit ettiriyordu. Ben de tartışma sırasında H.Y. elini beline doğru götürünce yanımda bulundurduğum bıçağı kendimi savunmak için bacağına doğru salladım. Daha sonra H.Y. olay yerinden kaçtı. Ben onu iddia edildiği gibi bıçakla kovalamadım. Ben H.Y'yi öldürmekle tehdit etmedim. Olay anlattığım şekilde gerçekleşmiştir. Mütalaaya karşı daha ayrıntılı savunma hazırlamak istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."