Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanması sürdü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık F.Y. ile müşteki H.F. ve taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 22 Ağustos 2023'te Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde ayakkabıcı dükkanı işleten H.F'ye sokakta yürüdüğü sırada F.Y. tarafından sözlü sataşmada bulunulduğunu belirtti.
Savcı ikili arasında çıkan kavgada F.Y'nin kovalamaca sonunda yanında bulunan bıçakla H.F'yi boyun ve kol bölgesinden, adli tıp kurumu raporuna göre basit tıbbı müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte yaraladığı ve sanığın eyleminde öldürme kastıyla hareket ettiğini bildirerek, F.Y'nin üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Savunması alınan sanık F.Y. müştekiyi yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve son 2 senedir aralarında husumet bulunduğunu söyledi.
Müştekinin iş yeri önünden geçtiği sırada sürekli sözlü tacize uğradığını öne süren F.Y, şöyle devam etti:
"Olay günü evimin önüne gelerek tekrar bana hakaret etti. Kendisi benim oturduğum evden çıkıp mahalleyi terk etmemi istiyordu. Hatta bu konu sebebiyle bana tanımadığım kişileri gönderip tehdit ettiriyordu. Ben de tartışma sırasında H.Y. elini beline doğru götürünce yanımda bulundurduğum bıçağı kendimi savunmak için bacağına doğru salladım. Daha sonra H.Y. olay yerinden kaçtı. Ben onu iddia edildiği gibi bıçakla kovalamadım. Ben H.Y'yi öldürmekle tehdit etmedim. Olay anlattığım şekilde gerçekleşmiştir. Mütalaaya karşı daha ayrıntılı savunma hazırlamak istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."
Müşteki H.Y. ise sanığın anlatımlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek F.Y'nin cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti de üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesinin varlığı ve adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz oluşunu dikkate alarak F.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.