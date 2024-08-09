Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

İddianamede, H.Y'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, örgütten aldığı talimat kapsamında Suriye'deki DEAŞ üyelerine para aktardığı, örgüt adına para topladığı, terör örgütüne fon sağlama eyleminde süreklilik olduğu kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın terör örgütü DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, H.Y'nin dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

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