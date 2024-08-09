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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:17
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanan H.Y. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık H.Y. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanığın terör örgütü DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, H.Y'nin dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

        İddianamede, H.Y'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, örgütten aldığı talimat kapsamında Suriye'deki DEAŞ üyelerine para aktardığı, örgüt adına para topladığı, terör örgütüne fon sağlama eyleminde süreklilik olduğu kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Suçlamaları kabul etmeyen sanık H.Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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