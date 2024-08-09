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        Adanaspor, Adama Fofana'yı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Fransa Ulusal Lig ekiplerinden Dijon FCO'dan defans oyuncusu Adama Fofana'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:23 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:23
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        Adanaspor, Adama Fofana'yı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Fransa Ulusal Lig ekiplerinden Dijon FCO’dan defans oyuncusu Adama Fofana’yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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