Adanaspor, Adama Fofana'yı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Fransa Ulusal Lig ekiplerinden Dijon FCO'dan defans oyuncusu Adama Fofana'yı kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Fransa Ulusal Lig ekiplerinden Dijon FCO’dan defans oyuncusu Adama Fofana’yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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