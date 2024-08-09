Adana'da arkadaşını öldüren zanlı, 26 yıl önce de cinayet işlemiş

Adana'da arkadaşını öldürüp drenaj kanalına atan şüphelinin, 26 yıl önce komşusunun kızını da öldürüp kanalizasyona attığı öğrenildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki otogarda değnekçilik yapan arkadaşı Murat Arlı'yı (61) döverek öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sarıp drenaj kanalına atan ve 26 Temmuz'da tutuklanan Atilla Cücü'nün (65) 26 yıl önce komşusunun 9 yaşındaki kızı Tuğçe Omita'yı da cinsel istismarda bulunarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Cücü'nün, çocuğu öldürdükten sonra yakalanıp tutuklandığı, daha sonra cezaevinden tahliye edildiği belirtildi.

"Atilla Cücü benim kızımı öldürmüştü. Sigara al demiş kızıma sigara aldıktan sonra kızıma cinsel istismarda bulunmuş. Daha sonra da boğup kanalizasyon kuyusuna atmış. Kızımın cesedi çürümüş bir şekilde çıktı. Allah kimsenin başına vermesin."

Anne Döne Omita (54), gazetecilere, Atilla Cücü'nün yeni bir cinayet işlediğini haberlerden öğrendiğini, bu durumun kendisini ve aile bireylerini üzdüğünü ifade etti.

Bir anne olarak çok zor günler yaşadığını vurgulayan Omita, "Bu adamın içeride çürümesini istedim. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın. Bu adamın cezaevinden hiç çıkmaması lazım. Bir daha çıkar, bir can daha yakar. Tek ricam, bu adam bırakılmasın." diye konuştu.

"Benim kızım küçüktü, büyümesi, gelinliği ve evlenmesi vardı. Okulda belki bir hakim bir savcı olabilirdi. Diğer kızlarım gibi evlenip çocukları olabilirdi. Ama kızımı yer altına koydu. Kızımın saçını bile göremedim. Kızım kefene sarılamadı bile."

Omita, bir kızının evde yatağa bağımlı halde hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, "Bu kızım iyi olsun dedim maalesef olmadı. Kiracılık, yoksulluk, evim yandı geldikçe geldi darbe. Kızımın bir mamasını bile alamayacak duruma geldim. Kiramı ödeyemiyorum 5 aylık kiram birikti." dedi.