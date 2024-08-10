Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bir eve ve iş yerine düzenlenen baskında 83 gram amfetamin, 219 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 64 bin 330 lira ele geçirildi.

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