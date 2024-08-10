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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Yüreğir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 09:01 Güncelleme: 10.08.2024 - 09:03
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın Yüreğir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Bir eve ve iş yerine düzenlenen baskında 83 gram amfetamin, 219 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 64 bin 330 lira ele geçirildi.

        Ekiplerin gözaltına aldığı 4 şüphelinin sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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