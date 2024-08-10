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        Adana'da refüjde beklerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Adana'da refüjde beklediği sırada otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 21:45 Güncelleme: 10.08.2024 - 21:45
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        Adana'da refüjde beklerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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        Adana'da refüjde beklediği sırada otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

        K.Y'nin (23) kullandığı 01 AEV 213 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda karşıya geçmek için refüjde bekleyen Sevgi Akbaş'a çarptı.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri Akbaş'ın öldüğünü belirledi.

        Polis K.Y'yi gözaltına aldı.

        Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Akbaş'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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