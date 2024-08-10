Adana'da refüjde beklerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Adana'da refüjde beklediği sırada otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.
Adana'da refüjde beklediği sırada otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.
K.Y'nin (23) kullandığı 01 AEV 213 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda karşıya geçmek için refüjde bekleyen Sevgi Akbaş'a çarptı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri Akbaş'ın öldüğünü belirledi.
Polis K.Y'yi gözaltına aldı.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Akbaş'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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