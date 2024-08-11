Adana'da otomobilin çarpması sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi

Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 54 yaşındaki Sevgi Akbaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Akbaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edildi.

Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'ne götürülen cenaze, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Kazaya karışan sürücünün bulvarda hızlı gittiğini iddia eden Akbaş, şöyle konuştu:

Bir iş yerinin kamerasınca kaydedilen görüntüde, karşıya geçmek için refüjde bekleyen Akbaş'a, K.Y'nin (23) kullandığı 01 AEY 213 plakalı otomobilin çarpması yer aldı.

"Her gün akşam eve giderken bulvarda birçok içki içen, yarış yapan sürücü bizi sıkıştırıyordu. Burada sürekli insanların canına kastediyorlardı. Birgün başımıza geleceğini düşünüyordum. Yetkililerden artık bu konuda ciddi yaptırımlar getirmesini rica ediyoruz. Kamera kaydında araç saatte en az 130-140 kilometre hızla gidiyor. Arkasındaki araçla yarış halindeyken anneme çarpıyor. "

Akbaş, zanlının cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.