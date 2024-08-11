Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilin çarpması sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi

        Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 54 yaşındaki Sevgi Akbaş'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 15:57 Güncelleme: 11.08.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilin çarpması sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 54 yaşındaki Sevgi Akbaş'ın cenazesi toprağa verildi.

        Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Akbaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edildi.

        Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'ne götürülen cenaze, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

        Bir iş yerinin kamerasınca kaydedilen görüntüde, karşıya geçmek için refüjde bekleyen Akbaş'a, K.Y'nin (23) kullandığı 01 AEY 213 plakalı otomobilin çarpması yer aldı.

        Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü K.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Aracın yarış yaptığı iddiası

        Akbaş'ın oğlu Onur Akbaş, AA muhabirine, annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

        Kazaya karışan sürücünün bulvarda hızlı gittiğini iddia eden Akbaş, şöyle konuştu:

        "Her gün akşam eve giderken bulvarda birçok içki içen, yarış yapan sürücü bizi sıkıştırıyordu. Burada sürekli insanların canına kastediyorlardı. Birgün başımıza geleceğini düşünüyordum. Yetkililerden artık bu konuda ciddi yaptırımlar getirmesini rica ediyoruz. Kamera kaydında araç saatte en az 130-140 kilometre hızla gidiyor. Arkasındaki araçla yarış halindeyken anneme çarpıyor. "

        Akbaş, zanlının cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor

        Benzer Haberler

        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan kadın, toprağa verildi;...
        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan kadın, toprağa verildi;...
        87 yıllık Adana Havalimanı'nda altyapı araçları taşınıyor
        87 yıllık Adana Havalimanı'nda altyapı araçları taşınıyor
        Ahmet'in asansörde ölümünde 2 sanığa 6'şar yıla kadar hapis istemi
        Ahmet'in asansörde ölümünde 2 sanığa 6'şar yıla kadar hapis istemi
        Adanaspor-Esenler Erokspor: 2-1
        Adanaspor-Esenler Erokspor: 2-1
        Adana'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Adana'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Adana'da refüjde beklerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Adana'da refüjde beklerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti