Altın Koza'da jüri başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek
Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı yönetmen Nuri Bilge Ceylan oldu.
Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı yönetmen Nuri Bilge Ceylan oldu.
Festivalin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen Ceylan üstlenecek.
Yarışma başvuruları 16 Ağustos'a kadar sürecek festivalde, bu yılki "Onur Ödülleri" Demet Akbağ ve Uğur Polat'a verilecek.
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