Adana'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri, 4 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

Çörten Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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