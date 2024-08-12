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        Adana'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:39
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        Adana'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çörten Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri, 4 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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