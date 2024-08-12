Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Özdağ'a ziyaretlerinde İl Başkanı Sezai Ömür Özbay ve partililer eşlik etti.

Adana Müteahhitler Birliğini de ziyaret eden Özdağ, Birlik Başkanı Haydar Çakıroğlu ve beraberindekilerle görüştü.

Daha sonra Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki alışveriş merkezlerine giden Özdağ, vatandaşlarla selamlaştı.

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