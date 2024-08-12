GÜNCELLEME - Adana'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 140 personel, 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 22 arazöz, ilk müdahale araçları ve iş makineleri yönlendirildi.

Çörten Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

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