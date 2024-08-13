Adana'da park halindeki hafif ticari araç yandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeki hafif ticari araç yandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeki hafif ticari araç yandı.
Kelemeti Mahallesi'nde park halinde olan hafif ticari araç henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı.
Kısa sürede aracı saran alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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