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        Adana'da park halindeki hafif ticari araç yandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeki hafif ticari araç yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 01:01 Güncelleme: 13.08.2024 - 01:01
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        Adana'da park halindeki hafif ticari araç yandı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeki hafif ticari araç yandı.

        Kelemeti Mahallesi'nde park halinde olan hafif ticari araç henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı.

        Kısa sürede aracı saran alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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