Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Turgut Özal Bulvarı'nda belirlenen üç ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde, 480 araç durdurularak belgeleri incelendi.
Denetimlerde, kurallara uymayan 127 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.
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