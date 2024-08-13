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        Adana'daki asayiş uygulamalarında 36 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 36 ruhsatsız silah bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:01
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        Adana'daki asayiş uygulamalarında 36 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 36 ruhsatsız silah bulundu.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Ağustos'ta farklı noktalarda asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, ruhsatsız 29 tabanca ve 7 tüfek, havalı tabanca, 1007 mermi, 802,58 gram uyuşturucu, 12 kök Hint keneviri, 155 uyuşturucu hap ile 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Bulunan silahlar ve uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklandı.

        Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 209 şüpheli ve hükümlü yakalandı, 21 dilenci hakkında işlem yapıldı.

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