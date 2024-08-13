Adana'daki asayiş uygulamalarında 36 ruhsatsız silah ele geçirildi

Bulunan silahlar ve uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklandı.

Denetimlerde, ruhsatsız 29 tabanca ve 7 tüfek, havalı tabanca, 1007 mermi, 802,58 gram uyuşturucu, 12 kök Hint keneviri, 155 uyuşturucu hap ile 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

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