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        Adana'da araçlarını hatalı park ettikleri dronla belirlenen 324 kişiye ceza kesildi

        Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri tespit edilen 324 sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:09
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        Adana'da araçlarını hatalı park ettikleri dronla belirlenen 324 kişiye ceza kesildi
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        Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri tespit edilen 324 sürücüye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sıklıkla kullanılan Sefa Özler, Çakmak, Kızılay, Cemal Gürsel ve Abidin Paşa caddelerinde denetim yaptı.

        Dronla bölgeyi havadan inceleyen ekipler, hatalı park edilen 324 aracın sürücüsüne 690'ar lira ceza kesti.

        Denetimde, caddelerdeki trafik akışını engelleyen 13 araç da çekicilerle kaldırılıp yediemin otoparkına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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