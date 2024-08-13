Adana'da araçlarını hatalı park ettikleri dronla belirlenen 324 kişiye ceza kesildi
Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri tespit edilen 324 sürücüye para cezası uygulandı.
Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri tespit edilen 324 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sıklıkla kullanılan Sefa Özler, Çakmak, Kızılay, Cemal Gürsel ve Abidin Paşa caddelerinde denetim yaptı.
Dronla bölgeyi havadan inceleyen ekipler, hatalı park edilen 324 aracın sürücüsüne 690'ar lira ceza kesti.
Denetimde, caddelerdeki trafik akışını engelleyen 13 araç da çekicilerle kaldırılıp yediemin otoparkına götürüldü.
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