Adana'da bir eve tabancayla ateş eden zanlı yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir eve tabancayla ateş ettiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir eve tabancayla ateş ettiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün Kocavezir Mahallesi 32018 Sokak'taki ikamete ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen Suriye uyruklu zanlı C.R. (17), Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Adreste kurusıkı tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.
5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi'ne götürülen C.R'nin işlemleri sürüyor.
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