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        Adana'da bir eve tabancayla ateş eden zanlı yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir eve tabancayla ateş ettiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:36
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        Adana'da bir eve tabancayla ateş eden zanlı yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir eve tabancayla ateş ettiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün Kocavezir Mahallesi 32018 Sokak'taki ikamete ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

        Kimliği belirlenen Suriye uyruklu zanlı C.R. (17), Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

        Adreste kurusıkı tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

        5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi'ne götürülen C.R'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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