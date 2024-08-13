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        Adana'da kaya parçasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Feke ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin kaya parçasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:05 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:05
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        Adana'da kaya parçasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin kaya parçasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.B.Ş'nin (38) kullandığı 01 AIG 393 plakalı otomobil, Tenkerli Mahallesi'nde yoldan çıktı.

        Savrulan araç, boş deredeki kaya parçasına çarptı.

        Yaralanan sürücü ve yanındaki U.E.Ş (11), ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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